Elezioni Israele, exit poll contrastanti: Netanyahu e Gantz cantano vittoria

«Abbiamo vinto. Il popolo di Israele si è pronunciato. In queste elezioni c'è un chiaro vincitore e un chiaro perdente». Il leader del partito Blu-Bianco Benny Gantz dichiara la vittoria nelle elezioni in Israele, dopo il te sta a testa con Benyamin Netanyahu che però non si scoraggia rivendicando anche lui la vittoria. I primi exit poll diffusi subito dopo la chiusura delle urne fotografano un voto al fotofinish, il più incerto degli ultimi anni. La tv commerciale Canale 13 predice un sostanziale pareggio. Altri, come Canale 12, assegnano al partito 'Blu-Biancò di Gantz un vantaggio di 4 seggi alla Knesset (37 a 33), mentre la tv pubblica vede lo sfidante in testa di un solo seggio. Ad accrescere la confusione, entrambi i candidati cantano vittoria.



L'altro dato è l'incertezza che regna per i piccoli partiti che erano in predicato di portare ossigeno alle rispettive coalizioni: molto sono a rischio soglia di sbarramento per entrare alla Knesset, il 3,25%. Ora si tratta di passare ai voti reali, con uno spoglio al cardiopalma che durerà tutta la notte. Anche oggi come nei precedenti giorni, in vista della battaglia all'ultimo voto, è stata forte la pressione - da tutte le parti - per spingere gli elettori alle urne per un'elezione considerata come la più importante degli ultimi anni ma anche la più difficile da prevedere. Non a caso Benny Gantz ha martellato per giorni il pubblico chiamando alla svolta nei confronti dell'attuale governo.



«È una giornata di speranza, di unità del popolo. Guardo i cittadini di Israele e dico loro: il cambiamento è possibile», ha detto poco dopo aver votato questa mattina nella scuola di Nofim a Rosh Hayin, nel centro di Israele. «Mi metto a disposizione dello Stato di Israele: assieme - ha insistito - prenderemo una nuova strada. Faccio appello a tutti, rispettiamo la democrazia e andiamo a votare». Non è stato da meno Netanyahu che ha cavalcato nelle ultime settimane la tattica di gridare al pericolo che la sinistra - come lui preferisce definire i centristi di 'Blu-Biancò di Gantz e Yair Lapid - fosse sul punto di prendere il potere.



«È un'ora fatale in cui stabiliremo il futuro dello Stato dopo il decennio migliore che abbiamo avuto», ha ammonito su Facebook prima di andare a votare insieme alla moglie Sarah, nella scuola Paula Ben-Gurion a Gerusalemme. «Dobbiamo chiudere il divario con Lapid e Gantz. Solo un Likud grande - ha messo in guardia - impedirà un governo di sinistra». E per tutto il giorno si è sgolato a ripetere lo stesso ritornello. A passeggio sull'affollata spiaggia di Poleg - vicino Netanya, tradizionale roccaforte di destra - si è rivolto ai bagnanti dicendo loro «lasciate l'acqua e andate a votare Likud, così colmiamo la differenza con Lapid e Gantz». «Altrimenti - ha aggiunto - domani vi sveglierete con Lapid primo ministro di un governo di sinistra».



Nel pomeriggio Netanyahu ha convocato una riunione di emergenza nella sua residenza a Gerusalemme per decidere i passi necessari a portare la gente al voto. Le percentuali dell'affluenza, almeno fino a metà pomeriggio, sono state in calo del 3% rispetto alle elezioni del 2015. Del resto oggi è stata una giornata calda e assolata che ha favorito l'esodo fuori città e l'assalto alle spiagge visto che è stato un giorno non lavorativo. Il dato più eclatante di calo nelle urne è stato quello relativo alla popolazione arabo-israeliana che rappresenta il 16% dei votanti: il 40% in meno dei loro concittadini ebrei. Ma non stati pochi quelli che hanno imputato il dato anche all'installazione di videocamere poste dal Likud a sorvegliare il voto nelle stazioni elettorali a prevalenza araba.



Ora, dopo gli exit poll, si aspettano i dati reali. L'esito delle piccole liste - soprattutto a destra - sarà decisivo nella formazione delle coalizioni: saranno loro a consentire a Netanyahu di ottenere il suo quinto mandato (il premierato più lungo nella storia di Israele) o a Gantz l'impossibile miracolo di aver detronizzato l'uomo al comando da 13 anni..

Exit poll contrastanti sulle elezioni in Israele. Canale 13 vede un testa a testa tra il Likud di Netanyahu e Blu-Bianco dello sfidante Benny Gantz. L'altra tv commerciale Canale 12 assegna un vantaggio a Gantz di 4 seggi (37 a 33), mentre la tv pubblica dà un vantaggio a 'Blu-Bianco' di un solo seggio (37-36).

