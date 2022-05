Elezioni nel Regno Unito: Boris Johnson al seggio con la sua cagnolina

Aperte le elezioni in Inghilterra, Scozia e Galles. Ma, a presentarsi non sono stati soltanto i milioni di elettori. Con loro, ai seggi elettorali, c'erano anche gli amici a quattro zampe, i cani. A Londra i cittadini stanno decidendo chi dirigerà i 32 consigli distrettuali della capitale, mentre i residenti in cinque distretti (Hackney , Lewisham , Newham e Tower Hamlets) voteranno per un sindaco eletto direttamente. Boris Johnson ha portato con sé il cane Dilyn per votare alla Methodist Central Hall, Londra, giovedì mattina, sfilando davanti ai giornalisti mentre entrava e usciva.

Mentre il Primo Ministro si dirigeva verso il St James' Park, la sua cagnolina Dilyn ha leccato simpaticamente un paparazzo che tentava di fotografare il suo padrone. Nel frattempo, anche Sadiq Khan ha portato con sé il suo cane Luna a votare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 21:14

