Elezioni europee, trovata bomba della seconda guerra mondiale: evacuata università, chiusi due seggi

Questa mattina parte di un'università nel sud-ovest di Londra è stata evacuata dopo che una sospetta bomba della seconda guerra mondiale è stata trovata in un cantiere vicino. Gli studenti della Kingston University di Londra hanno dovuto lasciare una parte del campus di Penryhn Road mentre gli agenti investigavano.



La polizia del Met ha chiesto aiuto al Ministero della Difesa e un cordone di polizia a Fassett Road ha chiuso due seggi elettorali nelle vicinanze nel giorno in cui gli elettori si stanno recando alle urne per le elezioni del Parlamento europeo. Alle 11,30 la Kingston University ha annunciato che il campus sarebbe rimasto «chiuso per il resto della giornata e forse anche domani». Nel pomeriggio, il cordone era stato esteso per coprire i campus di Knights Park, l'asilo nido dell'università e alcune aule per studenti.



Il Consiglio di Kingston ha confermato che due seggi elettorali utilizzati per le elezioni europee sono stati chiusi durante le operazioni della polizia. Giovedì 23 Maggio 2019, 19:13

