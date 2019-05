Elezioni europee, italiani oggi al voto a Londra: fila di fronte al consolato e lunghe attese

Venerdì 24 Maggio 2019, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Già, perché per i nostri connazionali residenti all'estero lesono già iniziate.. Questa immagine li mostra in attesa di esprimere la loro preferenza per l'elezione dei 73 + 3 membri. I tre deputati in più saranno assegnati all'Italia in caso di Brexit: quando, e se, il Regno Unito uscirà dall'Unione. Il Parlamento europeo elegge il Presidente della Commissione europea, nomina i commissari e si occupa dell'approvazione delle leggi insieme al Consiglio dell'Unione Europea.Gli italiani che risiedono in altri stati membri dell'Unione possono votare per le liste italiane nelle sezioni elettorali appositamente istituite nei consolati d’Italia o in altre istituzioni predisposte. Chi si trova temporaneamente in un altro paese membro, avrebbe dovuto presentare la domanda al consolato entro lo scorso 7 marzo. In ultimo, chi vive fuori dall’Unione Europea, dovrà necessariamente rientrare in Italia per poter votare. Il voto per corrispondenza o procura non è consentito.