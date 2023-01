Elena, l'influencer morta a 20 anni per un tumore. La lotta durata 4 anni, le ultime parole: «Io sono più forte»

«I miei desideri vincono». Tre parole che sono diventate il motto della vita di Elena Huelva nella sua lotta contro il tumore, che si è conclusa questo martedì mattina con la sua morte a Siviglia all'età di 20 anni. La giovane in poco tempo è diventata fonte di ispirazione su Instagram per quasi un milione di persone, mostrando quotidianamente la sua forza e la volontà di sconfiggere la malattia. A soli 16 anni le è stato diagnosticato il sarcoma di Ewing, un tipo di cancro che aggredisce le ossa e i tessuti molli che le circondano. Quattro anni dopo, Elena è morta a causa della malattia, come annunciato dalla sua famiglia dal suo profilo Instagram. «Da stamattina Elena balla per voi e vi guarda dalla sua stella. Grazie di tutto», hanno scritto su una fotografia dell'influencer che non ha mai smesso di sorridere.

Alessio Buonocore, morto il tifoso del Napoli di 16 anni vittima di cyberbullismo: era da tempo malato

Tumore, malato terminale guarisce con cura sperimentale: «I medici mi avevano dato un anno di vita»

La lotta al tumore raccontata su Instagram e TikTok

La giovane sivigliana il 4 dicembre ha comunicato alle sue migliaia di follower su Instagram e TikTok il 4 dicembre che le cose non andavano bene e che le avevano riscontrato più metastasi alla trachea. Questo lunedì ha lasciato sui suoi social network un "ti amo" ai suoi follower. «Voglio chiarire che ho già vinto grazie a tutto l'amore e alle persone che ho al mio fianco. Qualunque cosa accada, so che la mia vita non è stata vana perché ho lottato e ho ottenuto ciò che volevo, dare visibilità alla malattia», ha affermato sui suoi social. In questi quattro anni, Huelva si è occupata di trasmettere l'intero decorso della sua malattia: dalle sessioni di chemioterapia alle sue lunghe degenze in ospedale, dai periodi più felici alle diagnosi più temute. Ma lo ha fatto sempre con il sorriso e con lo stesso motto: «I miei desideri vincono».

L'esempio di Elena

La visibilità che la giovane è riuscita a dare alla malattia ha avuto un impatto sul suo ambiente, sui suoi followers e sulla ricerca. La sua perseveranza ha aiutato altri malati di cancro a continuare a combattere la malattia, ha dato un volto alla necessità di indagare. «Voi date a noi scienziati l'energia di cui abbiamo bisogno per continuare la ricerca»; «Anche se il mio trattamento chemioterapico non sta andando bene come speravamo, il tuo esempio mi dà la forza di resistere»; «Ho avuto una brutta giornata... apro Instagram e ti vedo. Grazie per avermi aperto gli occhi e avermi insegnato a valorizzare ogni minuto di questa vita bella e talvolta ingiusta», dicono alcuni dei commenti che migliaia di persone hanno lasciato sui loro social network.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA