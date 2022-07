L'elefantino cade in un fosso, la mamma prova a metterlo in salvo e si sente male VIDEO

Un' elefantessa si è sentita male dopo che il suo cucciolo è caduto in un tombino. L'elefantino era scivolato in una fossa e per tirarlo in salvo è stato necessario l'intervento di diversi mezzi. Un momento molto stressante per la mamma che ha provato a salvarlo lei stessa per poi sentirsi male a sua volta.

Il salvataggio è avvenuto mercoledì sotto la pioggia battente nella provincia centrale di Nakhon Nayok, quando un elefante di un anno è caduto in un foro di drenaggio lungo la strada. La madre angosciata ha fatto la guardia al suo cucciolo ma poco dopo si è sentita male. I soccorritori hanno utilizzato un sollevatore a braccio montato su un camion per tirare fuori la madre prima di eseguire la rianimazione cardiopolmonare simultanea. Subito dopo si sono occupati del piccolo.

I soccorsi hanno dovuto sedare la mamma perché con il suo corpo sopra al buco non permetteva di prendere l'elefantino. L'animale provava a salvarlo in ogni modo, ma non sarebbe stata in grado di fare nulla per lui. Una volta in salvo il cucciolo si è attaccato al seno della madre e lentamente anche l'elefantessa si è svegliata per allontanarsi poco dopo insieme al suo piccolo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 13:19

