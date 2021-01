Egitto, l'ex direttrice dell'Accademia a Roma giura per diventare parlamentare al Cairo

L'ex direttrice dell'Accademia d'Egitto a Roma, Gihane Zaki, giurerà oggi nella neoeletta Camera dei rappresentanti (la camera bassa del parlamento egiziano), che si riunisce dopo le sessioni di voto dell'autunno. Lo riferisce l'agenzia Nova.

Classe 1966, Zaki si è formata presso la cattolica scuola del Sacro Cuore e ha conseguito, poi, un dottorato in egittologia a Lione. La sua carriera è stata contraddistinta dalla capacità di coniugare la cultura e la ricerca alla realtà politica, nell'ottica di avviare un dialogo per avvicinare i popoli. Nel 2012 Zaki è giunta a Roma per guidare l'Accademia d'Egitto. Nei sette anni nella capitale, l'Accademia d'Egitto ha rilanciato l'attività culturale. Zaki è stata la prima donna a dirigere l'Accademia dopo 13 direttori. Attualmente insegna alla Sorbona ed è ricercatrice associata per il prestigioso centro nazionale delle ricerche (Cnrs) in Francia.

La neodeputata guiderà la commissione Cultura e archeologia del parlamento e rientra nella quota del 25 per cento dei seggi assegnati per legge alle donne. L'ex direttrice dell'Accademia d'Egitto siederà in parlamento dopo la nomina diretta da parte del capo dello Stato, Abdel Fatah al Sisi. I 596 deputati, infatti, sono eletti e nominati secondo un sistema misto. Il sistema delle candidature individuali consente l'elezione di 284 deputati, altrettanti parlamentari sono scelti sulla base del sistema delle liste chiuse, mentre 28 vengono direttamente eletti dal capo dello Stato.

