Effetto serra, quanto il Regno Unito deve spendere per azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050

Obiettivo zero emissioni di C02 nel 2050: quanto costa e cosa bisogna fare. Il Regno Unito dovrà investire miliardi di sterline ogni anno nella rimozione dei gas a effetto serra per raggiungere i propri obiettivi climatici, secondo un rapporto commissionato dal governo. Lo riferisce l'Independent.



Ridurre le emissioni allo zero netto entro il 2050 senza importanti progressi tecnologici richiede "investimenti su larga scala" nella cattura e nello stoccaggio di carbonio industriale , afferma il rapporto.



Implicherebbe anche la conversione di ampie aree di terra in foreste e la piantagione di alberi e arbusti tra le colture da parte degli agricoltori.



L'analisi della società di consulenza Vivid Economics suggerisce che i progetti di rimozione dei gas a effetto serra (GGR) potrebbero essere finanziati con sussidi governativi o crediti d'imposta, l'evoluzione delle politiche esistenti o trasferendo i costi ai fornitori di combustibili fossili e prodotti agricoli.



"GGR su scala richiederà più miliardi di sterline all'anno", aggiunge il rapporto. "In particolare, è probabile che i costi siano di dimensioni simili a quelli della spesa pubblica corrente per il sostegno alle energie rinnovabili. Quindi, esiste un precedente per il finanziamento del clima governativo nella scala richiesta. " Sabato 28 Settembre 2019, 19:25

