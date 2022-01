Effetto Covid, in America milioni di over 55 faticano a trovare lavoro: «Nonostante la richiesta, nessuno ci vuole»

Troppo giovani per andare in pensione, ma a rischio Covid. Gli americani più anziani faticano a trovare lavoro. È la storia di Elaine Simons che sta facendo il giro del mondo, ma anche di milioni di americani. Elaine è una supplente di arte di 61 anni nell'area di Seattle, Washington, aveva un contratto lavorativo di 10 mesi e sperava di ottenere il ruolo fisso nella scuola dove insegnava, quando la pandemia di Covid-19 ha colpito gli Stati Uniti a marzo 2020. La sua scuola è stata chiusa per il resto dell'anno scolastico, con Elaine che ha dovuto fare i bagagli e imparare a utilizzare la tecnologia necessaria per la didattica a distanza. Poi, nel giugno 2020, l'insegnante è stata informata che il suo contratto di insegnamento non sarebbe stato rinnovato.

Circa 5,7 milioni di lavoratori di età pari o superiore a 55 anni hanno perso il lavoro negli Stati Uniti tra marzo e aprile 2020, il 15% dei lavoratori in un'età demografica che ha anche subito la stragrande maggioranza dei decessi per Covid-19. Il tasso di disoccupazione per i lavoratori di età pari o superiore a 65 anni ha raggiunto un tasso record del 7,5% nel 2020.

Elaine Simons è riuscita a trovare un posto di insegnante estivo, ma ha dovuto presentare domanda per l'assistenza alla disoccupazione prima dell'inizio dell'anno scolastico nell'autunno 2020. Da allora, si è alternata tra assunzioni a tempo determinato come supplente a periodi di disoccupazione.

«Alcuni come me sono troppo giovani per andare in pensione, quindi sto ancora cercando il lavoro dei sogni, ma io vorrei solo fare il mio lavoro a tempo indeterminato. Voglio essere completamente pronta per la mia pensione e la mia sicurezza sociale», ha affermato Simons, che non può permettersi di andare in pensione anticipatamente perché prenderebbe una pensione troppo bassa per vivere.

Nonostante la disoccupazione, Simons ha dovuto fare affidamento su banche alimentari, donazioni di cibo e aiuto reciproco con i vicini. Ha cercato di anticipare le bollette in previsione di non percepire alcun reddito in caso di scadenza del sussidio di disoccupazione e non è in grado di ottenere una nuova posizione contrattuale sostitutiva, cosa più difficile in quanto molte risorse occupazionali offerte ai disoccupati, come consulenza e formazione al lavoro, sono stati limitati durante la pandemia.

«Sono triste, perché a quasi 62 anni non vedo possibilità di trovare un lavoro a questo punto», ha aggiunto Simons. «È davvero difficile per le persone della mia fascia di età. Penso che ci sentiamo sottovalutati. Ci sentiamo mancati. A nessuno sembra importare che anche noi facciamo parte della comunità ad alto rischio».

Il tasso di disoccupazione, in America, è crollato drammaticamente dall'apice della pandemia, ma i lavoratori più anziani stanno ancora lottando per trovare lavoro nonostante tutte le segnalazioni di carenza di lavoratori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 17:51

