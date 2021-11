Effetto Brexit, Ryanair verso l'addio alla Borsa di Londra?

Effetto Brexit, la compagnia low-cost Ryanair verso l'addio alla Borsa di Londra. Il motivo è una «consistente riduzione degli scambi» nel corso dell'anno ed in coerenza con una «tendenza generale delle contrattazioni sulle azioni di società dell'Ue dopo la Brexit», spiega la compagnia aerea irlandese in una nota.

Ryanair ha aggiunto che «la quotazione primaria nel mercato regolamentato di Euronext Dublino offre agli azionisti il grado di protezione più elevato, incluso il rispetto del codice di corporate governance del Regno Unito».

Secondo Ryanair la riduzione degli scambi sui titoli di società dell'Ue alla Borsa di Londra «è potenzialmente più acuta per Ryanair a seguito dell'estensione ai cittadini britannici del divieto in corso da tempo per i cittadini extra-Ue di acquistarne le azioni per effetto della Brexit». Da qui la decisione del Cda di Ryanair di «valutare gli effetti del ritiro della quotazione standard dal Lse (Borsa di Londra, ndr)».

La Compagnia irlandese ricorda inoltre che le proprie azioni sono scambiate sul Nasdaq tramite gli Adr, i certificati depositari americani, riservati titoli emessi su mercati finanziari fuori dagli Usa.

