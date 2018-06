Mamma ha un cancro terminale, il figlio di 8 anni scala 137 metri per raccogliere fondi

Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La prima scalata dell'avvenne nel 1966 ad opera di Chris Bonington, Rusty Baillie e Tom Patey e durò tre giorni. Alto 137 metri, è il più elevato faraglione della Gran Bretagna. Oggiè diventato il più giovane ad aver compiuto questa impresa. E lo ha fatto a soli 8 anni, per un motivo che gli rende l'onore di essere definito un «piccolo, grande eroe».Edward Mills lo ha fatto per raccogliere fondi per beneficenza per laperché sua madre, Bekki Christian, soffre di un cancro terminale al seno. Ha compiuto l'impresa al fianco dei suoi allenatori Ben West e Cailean Harker, ed ha superato il record precedente conquistato da Ollie Buckle, che aveva 10 anni durante la sua ascesa.Edward e la sua squadra hanno impiegato quasi cinque ore per raggiungere la cima. Il padre del piccolo, Nathan Mills, ha pubblicato un aggiornamento sulla. La storia«Bekki ha vissuto la giovinezza di Edward con il cancro al seno - ha scritto l'uomo - Questo non le ha impedito di incoraggiarlo a sviluppare il suo interesse e le sue capacità nel diventare un piccolo scalatore. Nel corso dell'ultimo anno il cancro di Bekki si è diffuso al fegato e alla spina dorsale, e nonostante lei abbia sofferto molto, ciò non ha impedito che lei rimanesse dietro ad Edward con amore e sostegno ed essere lì per vederlo arrampicarsi sulle pareti di arrampicata della Scozia e del Galles».