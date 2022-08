Crolla edificio a più piani: morti e gente intrappolata tra le macerie

Un edificio a più piani è crollato nella città di Kano, nella Nigeria nord-occidentale, lasciando «molte» persone intrappolate sotto le macerie: lo scrive il sito della Cnn citando i vigili del fuoco che sottolineano come sia in corso un'operazione di salvataggio. Finora sono state estratte vive dalle macerie otto persone, come ha riferito Nura Abdullahi, il coordinatore locale della Protezione civile nigeriana (Nema). L'edificio si trova in un mercato, con diversi negozi al piano terra, ha precisato il responsabile.

BREAKING: Many Trapped As Building Collapses In Kano GSM Market https://t.co/Bt8h5nAMWD — citynews.com.ng (@citynewsng) August 30, 2022

«L'edificio era in costruzione, ma il piano terra era già utilizzato», ha detto Abdullahi alla Cnn: si teme gente stesse facendo acquisti quando l'edificio è crollato. «Non siamo in grado di ottenere una stima approssimativa del numero di persone intrappolate all'interno», ha detto. Il crollo dei palazzi in Nigeria non è un fenomeno raro per via della scarsa qualità dei materiali usati nell'edilizia e del mancato rispetto dei regolamenti. L'anno scorso un edificio in costruzione era crollato a Lagos uccidendo 45 persone: era oltre tre volte più alto di quanto originariamente progettato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Agosto 2022, 22:31

