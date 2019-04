Ecco la città dove si registrano più casi di infedeltà al mondo

Secondo la classifica stilata dal portale di incontri per persone sposate Ashley Madison, il comune messicano di Ecatepec de Morelos, è il luogo dove vengono registrati più casi di infedeltà al mondo.



«Ecatepec è una delle città più popolose con i suoi 1,6 milioni di abitanti e anche il luogo con più persone infedeli», ha raccontato Victor Hermosillo, direttore del settore della Comunicazione della piattaforma attiva sul mercato ispanico, come riferisce il sito Notimérica. Il direttore ha, inoltre, spiegato che ci sono diversi motivi per cui le persone sono infedeli, tra i quali: l'insoddisfazione sessuale, la mancanza di amore, i problemi economici o di comunicazione, la routine.



Secondo Ashley Madison, oggigiorno ci sono più donne infedeli rispetto agli uomini, per ogni uomo infedele, infatti, ci sono 2,06 donne dedite all'infedeltà.



