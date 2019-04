Ecco il biliardino più caro al mondo: «Pagato 80mila euro, tasse escluse»

Roma, rubata l'auto della mamma di Zaniolo

Undecisamente pregiato: è costato(tasse escluse) ed è unico nel suo genere, sia per quanto riguarda i materiali, sia per quanto riguarda la particolarità dei dettagli. A realizzarlo è stato uno scultore francese,, per la Play It Art, un'azienda fondata dal calciatore belga del PSG,, e dall'agente Jacques Lichtenstein.Meunier e il suo agente, da qualche tempo, sono diventati imprenditori dopo aver fondato l'azienda, che ha come mission la fusione tra calcio e arte. Anche per questo motivo, laha commissionato all'artista francese la realizzazione di ununico al mondo. Dimenticate pure i prodotti in serie realizzati per i bar e le sale giochi, perché qui siamo di fronte ad un vero e proprio capolavoro, esposto a Bruxelles alla fine di marzo e venduto pochi giorni dopo ad una cifra tutt'altro che irrisoria.Il costo superiore aè presto spiegato: realizzato in, il biliardino ha la superficie del terreno di gioco ine una serie di dettagli che lo rendono davvero unico. L'opera di Stephane Cipre, infatti, è chiaramente ispirata ai più grandi stadi d'Europa, con tanto di sponsor incisi nel metallo. Ad arricchire ulteriormente il pregiato, poi, ci sono i giocatori, realizzati in modo molto particolare: su ognuno, infatti, c'è inciso ildi tantedel passato e di oggi. Tra i tanti nomi che è possibile trovare in questo particolare biliardino, infatti, compare solo il meglio della storia del calcio: Johann Cruyff, Alfredo Di Stefano, Lev Yashin, Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Ronaldo, Paolo Maldini, Marcos Cafu, Gianluigi Buffon, Franco Baresi, Fabio Cannavaro, Sergio Ramos. Niente male, no?L'opera diera stata presentata a Bruxelles, presso la Maison Degand, sede di un negozio di alta moda maschile. Sei giorni dopo, ilaveva già trovato un facoltoso acquirente e ora l'artista si prepara a realizzarne altri, tra cui uno che commemora la Coppa del Mondo 2010, vinta dalla Spagna in finale con l'Olanda, col gol di Iniesta ai supplementari. Lo riporta anche 20minutos.es . Il, che sarà realizzato in soli tre esemplari, porterà i nomi dei 22 titolari scesi in campo nella finalissima del Mondiale sudafricano. I prezzi ovviamente sono proibitivi, ma i collezionisti più abbienti difficilmente se lo faranno scappare...