Eataly arriva a Londra, nei primi mesi del 2021 aprirà lo store nella City

Eataly pronta a sbarcare nel Regno Unito. Il marchio di food italiano aprirà un gigantesco punto vendita nel complesso di Broadgate, a Londra. Come in Italia, sarà un centro in cui mangiare e poter fare acquisti, tutto ovviamente basato su prodotti made in Italy.

Leggi anche > Londra, un “pazzo” carro attrezzi colpisce tutte le auto parcheggiate

Questo spin-off dell'originale di Torino si unirà a una flotta di 42 avamposti Eataly in tutto il mondo. Quelle altre food hall si concentrano sul cibo e sui prodotti italiani e l'offerta londinese seguirà il loro esempio, oltre a offrire corsi di cucina interni tenuti da chef ed esperti italiani. Non solo Eataly London dovrebbe far luce sulle prelibatezze italiane, ma difenderà anche i piccoli agricoltori locali e, per aggiungere al fattore sostenibilità, il mercato avrà un proprio negozio di ricarica a rifiuti zero. L'apertura è prevista per i primi mesi del 2021 e, data l'emergenza covid, si potrebbero prevedere anche servizi di consegne a domicilio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA