«Lei a bordo non è gradito»: EasyJet gli vieta per 10 anni di volare sui loro aerei, ma c'è un clamoroso errore

di Redazione web

Dieci anni senza easyJet. Ecco quanto accaduto a Kieran Harris. Il giovane 21enne ha ricevuto una e-mail il giorno prima del suo volo per Alicante, in Spagna, in cui la compagnia aerea low cost gli diceva che gli era vietato l'imbarco sul volo con partenza da Liverpool. L'amara notizia e ciò che Kieran Harris ha dovuto affrontare, però, è solo frutto di un malinteso: ecco di cosa si tratta.

Tifoso morto allo stadio del River Plate: è caduto dalla tribuna, partita del campionato argentino sospesa

«Crociera rovinata per colpa di un medico: mi hanno portato in ospedale, ma in realtà stavo benissimo»

Il malinteso di Kieran Harris

Kieran Harris ha prenotato il suo volo per Alicante lo scorso 25 maggio.

L'e-mail affermava che «a causa di precedenti comportamenti dirompenti» Kieran aveva ricevuto una «sanzione di divieto di volo di 10 anni fino al 15/03/2031».

Il problema sembra, però, riguardare il suo nome.

Il giovane inglese, infatti, ha spiegato al Mirror che la compagnia aerea lo aveva confuso con un ragazzo condannato a 12 settimane di carcere per comportamento aggressivo e abusivo mentre era ubriaco su un volo easyJet nel 2021.

Kieran, di Parkgate, Cheshire, ha così raccontato la vicenda: «Non ero più sulla prenotazione, non avevo un posto sul volo e non aveva senso nemmeno che andassi all'aeroporto».

Il 21enne ha affermato che il suo omonimo condivide con lui, non solo lo stesso nome completo, ma anche la data di nascita.

Questa, infatti, non è la prima volta che Kieran viene scambiato per il criminale condannato e afferma che la polizia metropolitana ha fatto irruzione nella sua casa con giubbotti antiproiettile l'anno scorso dopo averlo identificato erroneamente come il Kieran Harris sbagliato.

«Sto pensando di ottenere un cambio di nome se questo continua ad accadere», racconta al giornale inglese. Mentre la vicenda con easyJet ha avuto un epilogo positivo. La compagnia aerea ha richiesto una foto del suo passaporto per confermare la sua identità e alla fine ha revocato il divieto accidentale, lasciandolo partire, a sole poche ore dall'inizio del volo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 21:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA