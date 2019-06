Due traghetti verso lo scontro: una passeggera si tuffa in acqua per la paura - Video

Giovedì 13 Giugno 2019, 16:12

avvenuto poche ore fa al largo diDue traghetti si sono scontrati per cause ancora da accertare. Le navi coinvolte sonoche effettua servizio tra Ibiza e Formentera - tra le località di vacanza più gettonate della Spagna - e la, partita da Palma di Maiorca e diretta a Denia. Dei passeggeri a bordo hanno ripreso tutto e il filmato è finito in rete.mostra una donna che, tra le urla dei passeggeri, si butta in mare poco prima dello scontro, presa dalla paura. Un tuffo in acqua per scongiurare il peggio. In seguito è stata tratta in salvo da una motovedetta della marina.Secondo i media locali,imbarcazione di 150 metri che stava viaggiando a una velocità più sostenutasarebbe stato informato dalla Capitaneria di porto di spegnere i motori per evitare la collisione: l’ordine non sarebbe stato rispettato. Le autorità hanno aperto un’inchiesta sull’accaduto.