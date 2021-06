Un uomo e una donna uccisi a colpi di arma da fuoco: caccia al killer in Germania

Choc in Germania dove due persone sono state uccise da con dei colpi di arma da fuoco in due posti diversi a Espelkamp, nel Nordereno-Vestfalia. La polizia è sul posto e, stando alla Bild e alla Dpa, non è ancora chiaro il movente dell'accaduto. Il killer sarebbe in fuga.

Stando alla polizia le vittime sarebbero un uomo e una donna e secondo le prime indiscrezioni una delle vittime sarebbe stata ragiunta dai colpi in una casa e l'altra fuori. Le forze dell'ordine sono intervenute con un ampio dispiegamento di forze . Espelkamp è una cittadina di 25 mila abitanti e si trova nel distretto di di Minden-Luebbekke. Potrebbero essere stati omicidi mirati: una portavoce della polizia di Bielefeld, intervistata da NTV, ha affermato di non ritenere che il killer fosse qualcuno che ha esploso i colpi a caso. Alla domanda se l'uomo è stato fermato la portavoce non ha dato informazioni.

