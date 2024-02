«Non ho paura della Russia. Dopo due anni di guerra torno nella mia Ucraina e aiuto i soldati al fronte»: le lacrime di nonna Luda

di Lee Gotti

«Ricordi quanto piangevo all’inizio? Era molto pesante, il cuore mi faceva male. Piano piano le persone si sono calmate e ora in parte mi sono abituata anche io». Le parole, rotte per l'emozione, sono di Ludmilla, nonna ucraina di 68 anni che vive in Italia da 12. A due anni da quel 24 febbraio che ha riportato la guerra nel cuore d'Europa, Luda ha deciso di tornare nel suo Paese. In una cittadina a sud di Kiev che si affaccia sul fiume Dnipro, Cherkassy, c'è casa sua e ci vive metà della sua famiglia.

Sono passati 730 giorni dall'invasione russa. Tanti i volti, le storie, le analisi che hanno messo al centro dell'agenda mondiale un evento tra i più traumatici della storia europea recente. Uno spartiacque per le nostre vite, un turning point che ha ridefinito un prima e un dopo. Un dopo che a due anni dall'inizio sembra ancora lontano.

Dopo aver respinto l'esercito russo nel 2022, confinandolo a est, il secondo anno per l'Ucraina è stato «molto complicato», come confessato dallo stesso presidente Volodymyr Zelensky. La controffensiva partita poco prima della scorsa estate ha visto morire decine di migliaia di soldati, senza evidenti conquiste territoriali da nessuna delle due parti. Il 17 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha potuto festeggiare la presa di Avdiivka, città di cui ormai sono rimaste solo macerie ma diventata icona del conflitto dallo scorso anno. Una vittoria più simbolica, politica e morale che strategica. I due eserciti sembrano essersi impantanati, senza un'apparente via d'uscita, almeno per ora.

Ma la guerra, oltre a morte e distruzione, porta stanchezza, fatica, assuefazione. Anche per chi non la combatte. Tra le tantissime persone che sono fuggite ce ne sono migliaia che hanno deciso invece di tornare. Tra di loro c'è, appunto, Ludmilla, che vive ad Anzio, sul litorale romano, ma la sua famiglia è divisa fra l'Ucraina e la Russia. Da quel fatidico 24 febbraio 2022, i rapporti con la parte russa si sono incrinati. «Stiamo con Putin, dovete morire tutti», si è sentita rispondere da una nipote che vive a Mosca durante una discussione. Uno spartiacque per tante persone, quella data. «Ho provato a sentire mia sorella un paio di volte per farla ragionare, ma lei ha risposto che ci uccidiamo da soli», racconta Luda. «Possiamo parlare solo di com'è il tempo e basta».

Luda ad Anzio fa da assistente familiare a un’anziana signora che da sette anni vive in stato vegetativo. Lavora praticamente sempre, sei giorni su sette. Babuska, nonna, in Italia ci è venuta per raggiungere sua figlia, Yana, e le due nipoti: Kseniya, nata in Ucraina, e Sofia, nata in Italia. A Cherkassy ha lasciato un pezzo di famiglia: Gregory, suo marito, il figlio Taras, Yana, la nuora, e la nipotina Solomia. Luda ha anche una sorella che vive in Russia, a Volgograd, con la madre. In tutti questi anni, si è così divisa tra Italia, Ucraina e Russia.

Come sempre da quando è in Italia, Luda ogni anno torna in Ucraina per qualche settimana o mese, ma questa volta ha deciso di restarci. Lo scorso anno ci è rimasta da aprile a giugno e durante la sua permanenza è voluta ritornare nel vecchio ospedale dove per una vita ha lavorato come infermiera. «Quando ero in ospedale lo scorso anno e vedevamo quei soldati mutilati - racconta Babuska - era difficile per me guardarli ma loro erano forti e hanno dato forza anche a me». E spiega: «Anche tutti gli altri guardano ai fatti con più calma. Quando con l'ansia a mille chiamo mio figlio perché hanno bombardato tutta la notte, Solomia, mia nipote di 9 anni, mi dice “Non ti preoccupare nonna.

A 68 anni lavorare tutti giorni diventa pressoché impossibile, la stanchezza si fa sentire. «Voglio la libertà, voglio sentirmi libera e non chiusa in casa, lì a Cherkassy ci sono i miei amici e metà della mia famiglia. Quando sono qui in Italia ho paura, ho l’ansia. Quando sono lì non ho paura, sono nel mio Paese. Le persone sono abituate agli allarmi antiaereo e quando li sentiamo non c’è posto per nascondersi, le persone continuano le loro vite e basta».

Sì, perché nonostante ci sia la guerra i giorni passano. «A Cherkassy sono stanchi ma non sono più spaventati. I matrimoni ci sono, i bambini nascono, la vita continua. Certo, si fanno pochi figli perché i dubbi sono tanti, il futuro è incerto». Le proposte di matrimonio, però, sono timide: «Non si sa mai se il marito dovrà andare al fronte».

La paura è soprattuto per la piccola Solomia. Nei primi giorni di guerra cercavano di non farle capire la grandezza di ciò che stava succedendo, cercavano di non traumatizzarla. Ora, però, «le arrivano le notifiche dei bombardamenti sul cellulare». Quando partiva l'allarme i genitori la prendevano da scuola e la portavano a casa, ma «ora non vanno più, quando suona la sirena vengono tutti portati nei bunker. "Fa freddo e non si respira" mi dice mia nipote, "ma non ti preoccupare nonna, non è niente di che”».

Luda, che sta per andare in pensione, è contentissima ed emozionata di tornare a vivere nella sua Ucraina. «Cucinerò e inviterò gli amici a casa. Consegnerò i regali che porto dall’Italia. Festeggerò la nostra Pasqua e andrò ovviamente ad aiutare a costruire oggetti per il fronte, cucire le reti mimetiche, comprare medicinali e cose che servono ai militari». «Tornerò all’ospedale - ha detto commossa - e sta volta porterò dei cioccolatini, della frutta. Magari posso chiedere a Solomia di fare dei disegni da portargli. Potrei cucinare qualcosa per loro. Voglio farli sentire meglio, per quanto possibile, e farci una chiacchierata».

Cherkassy, Ucraina, 2023. Foto: Edoardo Vezzi

A casa ritroverà parte della sua famiglia, gli amici, il marito. Ma la paura un po' rimane: «Taras, mio figlio, potrebbe essere chiamato al fronte ma non vuole nascondersi, se dovesse succedere ci andrebbe senza opporre resistenza». A Cherkassy, che non è stata presa di mira così frequentemente, i bombardamenti ci sono. Hanno buttato giù il ponte che passa per il fiume, uccidendo alcuni civili. Poi è stato colpito il mercato della città. E qualche tempo fa è toccato a un albergo proprio di fronte la scuola della piccola Solomia.

«Mi piacerebbe che finisse ora la guerra, ma che posso farci, non mi resta che piangere e preoccuparmi. I russi - conclude Ludmilla - si possono tenere il Donbass e quello che hanno adesso ma ho paura che se l'Ucraina smette di rispondere, Putin proverà di nuovo a prendersi tutto».

