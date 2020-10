​I poliziotti lo svegliano per dirgli che la moglie si è suicidata, poi la scoperta: morto anche il figlio di 7 mesi mentre lui dormiva

Svegliato alle prime luci dell'alba dalla polizia per ricevere una notizia devastante: sua moglie è morta. Si tratta dell'incubo vissuto dal marito di Nicola Keane, a Dublino. La donna, un'infermiera 34enne dell'ospedale Children's Health Ireland, si è tolta la vita gettandosi da un ponte. A rendere ancor più devastante la tragedia, l'ipotesi che la donna abbia compiuto l'estremo gesto dopo aver soffocato il loro bambino di soli 7 mesi.

Come riportato dal quotidiano Irish Independent, Nicola Keane è morta intorno alle 3.45 della notte di ieri. Il suo corpo è stato ritrovato vicino ad un ponte nella zona est di Dublino. I poliziotti irlandesi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso e recarsi a casa della donna per dare la tragica notizia al marito. Alle 5 del mattino hanno svegliato l'uomo, e di certo non si aspettavano che la situazione fosse ancor più drammatica.

Poco più di un'ora dopo il ritrovamento del corpo dell'infermiera, il marito e gli agenti hanno infatti trovato in casa della defunta il corpo senza vita del figlio neonato della coppia, Henry. Aveva solamente 7 mesi. Dall'autopsia è emerso che a causarne il decesso è stata l'asfissia. Al momento, la dinamica della morte del bambino è registrata come "inspiegabile", ma si fa sempre più concreta l'ipotesi peggiore: potrebbe averlo ucciso la madre, prima di togliersi la vita. Tuttavia, dai primi esami non sono risultati segni di violenza sul corpo dell'infante.

Negli scorsi mesi, scrive la stampa locale, la donna aveva sofferto di depressione post-partum. La coppia abitava a Lucan, nella periferia est della capitale. Una consigliera del Partito Repubblicano locale, Annie May Reape, ha commentato la tragedia sottolineando che: «L'intera città è devastata. Erano delle persone meravigliose, stimate da tutti nella comunità».

Il marito dell'infermiera è distrutto dalla tragedia, avvenuta mentre lui dormiva. Era all'oscuro di tutto, compresa la morte del figlio. Una vicina di casa ha dichiarato all'Irish Independent: «Era una donna amichevole, con un meraviglioso bambino. Sembrava felice. Ogni volta che li vedevi insieme, con il marito, sembravano una coppia adorabile. Siamo tutti scioccati. Sembra una di quelle tragedie che vedi in televisione, non pensi mai che possa accadere nella vita reale».

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Ottobre 2020, 13:18

