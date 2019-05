Fidanzata porta la droga al compagno ricoverato in clinica, lui muore dopo poche ore

Venerdì 24 Maggio 2019, 20:16

Porta lae lui. Victoria Bateman, 28enne inglese, ha dichiarato di essere stataadal suo compagno, Samuel Buckley, affinché gli portasse la droga Spice. Le avrebbe ceduto alle insistenti richieste e poco dopo l'uomo sarebbe morto, a causa della sostanza stupefacente.I fatti rialgono al 2018, quando Buckley era ricoverato presso l'Humber Centre for Forensic Psychiatry. Il giorno dopo il ragazzo ha avuto un attacco cardiaco, è stato ricoverato con urgenza, ma per lui non c'è stato nulla da fare. In questi giorni la sua compagna è finita a processo dopo che la polizia ha scoperto che era riuscita a introdurre droga nel centro. La 28enne ha ammesso di averlo fatto perché esasperata dal compagno: «Ho ordinato la droga online e gliel'ho portata» ha confessato, come riporta Metro La donna, inizialmente ritenuta colpevole di omicidio colposo, è stata condannata a 2 anni di ordine comunitario in cui dovrà svolgere 80 ore di lavori socialmente utili non retribuiti.