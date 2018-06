Dramma in piscina, affoga e muore la bimba di 2 anni del campione di sci Bode Miller

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Siamo devastati. La nostra bambina,, è morta ieri. Mai in un milione di anni pensavamo di provare un dolore come questo. Il suo amore, la sua luce, il suo spirito non saranno mai dimenticati. La nostra bambina adorava la vita e la viveva al massimo ogni giorno. La nostra famiglia richiede rispettosamente la privacy durante questo periodo doloroso». Così il campione di sci, l'americano, annuncia la drammaticadellaLa piccola è affogata durante una festa in piscina a casa del vicino del fuoriclasse olimpico, a Orange County, in California. Non sono chiare le cause che hanno portato alla caduta della bimba in acqua. In poco tempo sono arrivati i soccorritori che hanno trasportato Emmy in ospedale, dove è morta.Bode Miller, cinque volte olimpionico, è lo sciatore statunitense più decorato di sempre, ha vinto una medaglia d'oro, tre d'argento e due di bronzo ai Giochi.