Draghi a Putin: «Pronti a contribuire alla pace»

«Presidente Putin, la chiamo per parlare di pace». Con queste parole ha esordito il premier Mario Draghi al telefono con il presidente della federazione russa. Secondo quanto riferito da Palazzo Chigi, al centro del colloquio - durato circa un’ora - ci sono stati gli ultimi sviluppi del negoziato tra la Russia e l’Ucraina. Il Presidente del Consiglio italiano ha sottolineato l’importanza di «stabilire quanto prima un cessate il fuoco, per proteggere la popolazione civile e sostenere lo sforzo negoziale» e ha ribadito la disponibilità di Roma a contribuire al processo di pace, «in presenza di chiari segni di de-escalation da parte della Russia».

Putin - secondo quanto riporta il Cremlino - ha riferito invece sugli sviluppi dei negoziati svoltisi a Istanbul tra le delegazioni di Mosca e Kiev e sulla richiesta di Mosca del pagamento in rubli per le forniture di gas. I due leader hanno concordato sull’opportunità di mantenersi in contatto.

Intanto però le forze di Mosca non allentano la morsa, nemmeno su Kiev, a dispetto degli annunci di un alleggerimento delle operazioni militari nella regione. Bombardamenti russi hanno colpito anche un edificio della Croce Rossa a Mariupol. «Questo è un altro crimine di guerra - ha affermato Lyudmyla Denisova, commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino - Chiedo alla comunità mondiale di condannare queste azioni barbariche». Sempre a Mariupol è stato colpito l’ufficio sul campo della missione consultiva dell’Ue in Ucraina.

Ma la guerra prosegue anche sul piano verbale. Oltre che accettare che «lo status di Paese non nucleare e non allineato», l’Ucraina sta «capendo che le questioni della Crimea e del Donbass sono definitivamente chiuse», ha sottolineato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, aggiungendo che ciò rappresenta «un importante progresso» per i negoziati. A breve giro di posta è arrivata la replica di Kiev: «Crimea e Donbass saranno questioni risolte solo quando l’Ucraina avrà ripristinato la sua sovranità su questi territori», ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko. E netta anche la presa di posizione del premier britannico Johnson sulle sanzioni a Mosca: «Proseguiranno finché ci sarà un solo russo in Ucraina».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Marzo 2022, 06:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA