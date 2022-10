Drag queen a scuola per lo spettacolo di danza, mamma furiosa: «Vi sembra appropriato?»

Nel tentativo di insegnare ai bambini la tolleranza e l'accettazione, una scuola di Ankeny, in Iowa, ha deciso di assumere delle drag queen per uno spettacolo di danza. Una cosa che non è proprio andata giù a una mamma che, per protesta, si è presentata al consiglio scolastico vestita come loro. Una scena che ha colpito molto gli americani facendo diventare subito virale la donna.

Lo spettacolo a scuola

Il consiglio scolastico ha assunto delle drag queen per insegnare ai bambini la parità di genere. Uno spettacolo che è subito diventato virale e che ha fatto infuriare molte mamme dell'istituto. Una su tutte ha deciso di protestare in modo alquanto eccentrico. Al consiglio di classe si è vestita proprio come una drag queen protestando su una scelta ritenuta insensata, visto il pubblico a cui si sarebbe rivolto lo spettacolo.

I have obtained more footage of the drag show for students which took place at @Ankeny_Hawks in @AnkenySchools. pic.twitter.com/igVjy6zNxM — Libs of TikTok (@libsoftiktok) May 24, 2022

La protesta

Dopo aver attirato l'attenzione di tutti i presenti, Kimberly Reicks, la mamma è riuscita a ottenere la parola. «Questo outfit vi sembra adeguato in questo contesto? No. Ecco. Questi sono gli abiti utilizzati dall'uomo di fronte ai nostri bambini. Se pensate che sia inadeguato adesso che siamo tutti adulti, come è possibile che questo spettacolo sia stato visto dai nostri figli? Dovrebbe farvi inca***re, perché io adesso sono in imbarazzo a stare vestita in questo modo. Ma lo faccio per dimostrare che un abbigliamento del genere non dovrebbe mai essere permesso all'interno di una scuola e soprattutto non dovrebbe essere permesso nella nostra scuola», ha detto di fronte agli altri genitori.

A high school in Ankeny, Iowa held an after-school drag performance for students.



In response, a mother in the district named Kimberly Reicks showed up to a school board meeting dressed in the outfit that the drag performer wore in front of students. pic.twitter.com/VK4OaM7jQl — 1776 Project Pac (@1776ProjectPac) October 4, 2022

Il caso

L'attenzione su quanto accaduto nella scuola pubblica di Ankeny è stata attirata dal servizio giornalistico di una pagina indipendente, Libs of TikTok. In una foto diffusa su Twitter si vede come uno degli studenti abbia cercato di dare dei soldi alla drag queen che si stava esibendo sul palco, come succede solitamente nei night club alle spogliarelliste. Un'immagine subito diventata virale e che ha aperto il caso su come sia possibile educare dei bambini incentivando messaggi come quelli relativi alla vendita del proprio corpo.

This photo appears to show a student handing cash to the drag queen. More info on this here: https://t.co/qOxrlypDve pic.twitter.com/0LVbyqRE5r — Libs of TikTok (@libsoftiktok) May 24, 2022

Un caso che ha scatenato l'indignazione del web, facendo diventare virale la notizia in tutot il mondo.

