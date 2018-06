La neonata ha un cancro all'occhio, i genitori lo scoprono da una foto

Pensano sia solo un banaleinvece era un. Una bimba diha ricevuto la diagnosi choc dopo che la madre si è recata in pronto soccorso per alcuni sintomi gravi manifestati dalla piccola. I medici inizialmente le hanno detto che non c'era alcuna urgenza e le hanno detto diper fare controlli approfonditi.La mamma della piccola Lara Willcox però ha insistito, così ha scoperto che la figlia aveva un tumore al cervello. La bimba era molto debole e aveva forti attacchi di vomito, per i dottori si trattava di reflusso, ma solo dopo che una pediatra, convinta dalla preoccupazione della madre, le ha fatto la tac ha scoperto che si trattava di altro.La donna aveva fatto visitare la figlia prima al medico di famiglia e poi in ospedale, ma tutti le aveva detto che era un banale reflusso curabile con delle medicine. La mamma di Lara però era convinta che qualcosa non andasse e l'ha portata in un altro ospedale, dove i dottori hanno deciso di esaminare meglio i sintomi e fare test più specifici, dimostrando che, sfortunatamente, le ansie della donna erano fondate.Lara è stata operata tre giorni dopo la diagnosi, dall'Inghilterra è poi volata negli Usa, dove sta affrontando diversi cicli di terapia per rimuovere completamente il cancro. Il percorso è lungo e doloroso, ma per i dottori potrebbe esserci un recupero. La mamma, come spiega anche al Mirror, ha voluto raccontare quanto accaduto alla sua famiglia, per denunciare i casi di malasanità e per invitare i genitori a non sottovalutare mail il loro istinto.