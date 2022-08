Dottoressa suicida in Austria: i no-vax la insultavano e minacciavano da mesi. Paese sotto choc

Da tempo denunciava di essere vittima di insulti e minacce, a intervalli irregolari, da parte dei no vax. Lo aveva fatto anche qualche giorno fa, poco prima di essere ritrovata morta. Le autorità hanno confermato che Lisa-Maria Kellermayr, dottoressa e vaccinatrice austriaca, si è suicidata.

Le minacce e gli insulti dei no vax

Sul suo sito, la dottoressa Lisa-Maria Kellermayr, 36enne medico di base che viveva e lavorava nel piccolo centro di Seewalchen am Attersee, offriva ai pazienti consigli e informazioni utili. Ma da mesi, denunciava anche la pesantezza del clima creato dai no vax: messaggi privati sui social e e-mail pieni di insulti e minacce. Il motivo? Aver ribadito più volte di essere favorevole ai vaccini, non solo quelli contro il Covid. I sindacati degli operatori sanitari, in Austria, chiedono ora allo Stato maggiori tutele di fronte a insulti e intimidazioni di ogni genere.

La dottoressa trovata morta nel suo studio

La dottoressa Kellermayr è stata trovata morta venerdì scorso, nel suo studio. I pubblici ministeri hanno detto ai media di aver trovato tre biglietti che facevano riferimento all'intenzione di suicidarsi e di non aver intenzione di eseguire un'autopsia. La sua morte ha suscitato grande emozione in Austria, con veglie e manifestazioni. Nella sua ultima intervista al Der Standard, Kellermayr aveva detto di sentirsi abbandonata dallo Stato.

Ja, das stimmt. Aber er ist nicht der, der hinter „Claas“ steht sondern der, der mich vor ein Volkstribunal stellen will um ein Exempel an mir zu statuieren. Textverständnis ist nicht so das seine. Ö hat den Akt wegen Zuständigkeit an D abgegeben. Wir sehen uns vor dt. Gericht. https://t.co/mS9oQsraHF — Dr. Lisa-Maria Kellermayr (@drlisamaria) July 24, 2022

I sospetti sui neonazisti

I giornalisti del quotidiano austriaco hanno affermato di aver avuto poche difficoltà a rintracciare la persona sospettata dalle minacce alla dottoressa nell'area di Berlino, identificandolo come una figura della scena neonazista. Inoltre sono anche riusciti a rintracciare un uomo dell'Alta Baviera che aveva minacciato di mettere Kellermayr davanti a un «tribuno del popolo», accusandola di tradimento.

Ich wurde einmal von einem Journalisten gefragt was ich mir vom aktuellen Gesundheitsminister @johannes_rauch wünsche. Antwort: Eine kompetente Nachfolgerin oder einen kompetenten Nachfolger. #ruecktrittrauch — Dr. Lisa-Maria Kellermayr (@drlisamaria) July 27, 2022

Indagini in Germania

Il governo tedesco ha espresso «profonda costernazione» per il suicidio della dottoressa austriaca Lisa-Maria Kellermayr, che sarebbe stata minacciata da tempo da no-vax e oppositori delle misure anti-Covid. Le autorità tedesche stanno collaborando con quelle austriache nelle indagini sul caso. Un portavoce del governo di Olaf Scholz ha detto oggi a Berlino che la violenza deve essere condannata con massima fermezza, anche e soprattutto quando è rivolta contro il personale sanitario e i medici. Secondo quanto riporta Dpa, la procura di Monaco sta attualmente indagando su un uomo residente in Baviera, che avrebbe minacciato via mail la dottoressa di aggressione e morte.

