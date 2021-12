Dose booster per il principe Carlo e Camilla, l'appello a chi esita: «Vaccinatevi»

Dose booster e appello a vaccinarsi per Carlo e Camilla. Il principe e la moglie dopo essersi sottoposti al richiamo hanno deciso di fare un forte appello a chi esita nel Regno Unito a vaccinarsi contro il Covid e fare la terza dose. «Possiamo solo esortarvi a guardare all'evidenza dei nostri reparti di terapia intensiva» hanno dichiarato i reali. «Le persone che non sono vaccinate hanno almeno 10 volte più probabilità di essere ricoverate in ospedale o morire rispetto a quelle che hanno ricevuto due dosi di vaccino».

L'appello del principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia arriva nell'anniversario della prima vaccinazione contro il Covid in Gran Bretagna. L'erede al trono e la consorte hanno elogiato «l'ingegnosità e la determinazione» di coloro che sono coinvolti nella campagna di profilassi che ha visto più di 100 milioni di dosi somministrate da quella prima iniezione nel dicembre 2020.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Dicembre 2021, 16:41

