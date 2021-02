Vuoi sapere quali sono le case con i bambini “chiassosi” e i vicini “rumorosi”? In Giappone c'è un sito: ma è polemica

Nella ricerca di una casa la voce tranquillità è tra le più gettonate. Si prendono informazioni sui vicini, se sono rumorosi o meno, o se nel condominio ci sono bambini. Per questo, con relativo sprezzo della privacy, in Giappone è nato il discusso sito Dorozoku che mappa le case più tranquille e silenziose e quelle con i vicini di casa più molesti (bambini inclusi). Il sito funziona come una mappa qualunque, solo che indica con particolari icone il motivo del "disturbo", che potrebbe arrecare danno alla tranquillità e al riposo.

Cliccando sull’icona - come riferisce il Guardian - si può conoscere la natura più precisa del fastidio e del rumore: dai bambini che "giocano rumorosamente con le palle" agli adulti impegnati in “dibattiti particolarmente accesi sul gossip”.

Il sito Dorozoku Map (Road tribe map) è progettato per le persone che vogliono vivere in ambienti tranquilli. "Dorozoku" è ormai diventato un termine online che si riferisce a bambini e adulti che sono rumorosi in pubblico e agli intrusi. Al 1 ° febbraio il sito presentava 5.973 luoghi registrati in tutto il Giappne dove i bambini giocano abitualmente per strada.

«I bambini della scuola primaria giocano e si scatenano sempre per la strada, causando problemi alle persone che vivono nelle vicinanze», dichiara un utente mentre un altro utente si lamenta di dover schivare i bambini mentre guida nel quartiere.

Il sito comunque divide l'opinione pubblica del Giappone: per alcuni è uno strumento utilissimo, per altri viola la privacy.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Febbraio 2021, 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA