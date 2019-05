Doppio frontale in galleria, automobilista muore dopo due giorni d'agonia

Tornado spaventoso ribalta un bus con 39 passeggeri, 4 in ospedale​

Undi 53 anni è, dopo due giorni d'agonia, in seguito ad un tremendoavvenuto all'interno di una galleria di un raccordo autostradale. Il sinistro è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza del tunnel, che hanno consentito di ricostruirne la dinamica. Come spiega anche 20minutos.es , l'incidente è avvenuto lunedì scorso all'altezza di, alle porte di. L'automobilista deceduto ha sbandato e invaso la corsia opposta,con due diverse vetture. Una di queste si è poi schiantata contro un'altra vettura, con gli automobilisti alla guida rimasti feriti in modo lieve.Ad avere la peggio è stato l'che ha innescato l'incidente a catena: ricoverato in ospedale in gravi condizioni, l'uomo èall'alba di oggi, dopo quasi due giorni d'agonia. Per consentire i soccorsi e rimuovere le vetture incidentate, la polizia aveva chiuso il tunnel, con pesanti ripercussioni su tutto il traffico, in entrata e in uscita da Barcellona, per tutta la giornata di lunedì scorso.