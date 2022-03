Altro che primavera, dopo il caldo arriva il gelo: allerta neve e ghiaccio in Scozia e Inghilterra

Dopo un’ondata di caldo anomalo con temperature fino ai 20° e parchi e spiagge prese d’assalto, arriva il gelo nel Regno Unito che in primavera si ritrova sotto la neve. Il Met Office ha diramato un avviso di allerta per ghiaccio e neve dal sud dell'Inghilterra alla Scozia settentrionale, per oggi, giovedì 31 marzo, e domani. Le nevicate hanno preso il via in Scozia, poi la neve è iniziata a cadere in tutto il Paese, soprattutto nel nord e nell'est dell’Inghilterra. L’allerta ghiaccio che riguarda l’area dalla Scozia orientale al nord-est dell'Inghilterra, va dalle 21 di giovedì alle 10 di venerdì. Si prevede neve e ghiaccio in alcune zone del sud-est dell'Inghilterra da mezzanotte di giovedì fino alle 10 di venerdì.

Mentre la neve e l'improvviso calo delle temperature saranno stati una sorpresa per molti, secondo i meteorologi, riporta l’Independent, la forte «oscillazione» è «abbastanza tipica» dell'inizio della primavera. «La primavera è un mese di transizione tra l'inverno e l'estate - Nicola Maxey, portavoce del Met Office - perciò è abbastanza normale avere temperature miti intervallate da un clima più freddo e instabile. L'ultima volta che è stato diramata l'allerta per neve e ghiaccio in questo periodo dell'anno, è stata a fine marzo inizio aprile del 2018, quindi non molto tempo fa» Su quanto questa situazione possa essere attribuita al cambiamento climatico, Maxey ha fatto notare che la frequenza e l'entità delle nevicate erano «in calo dagli anni '60» ma che «non erano particolarmente insolite».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Marzo 2022, 22:08

