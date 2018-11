Dopo anni di abusi resta incinta, 13enne muore di parto insieme al suo bambino

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Restadopo anni dima. La terribile storia di una bambina arriva dall'Argentina dove una 13enne è morta in un ospedale di Chaco dopo aver messo al mondo il figlio che pesava appena 1,7 chili. Nessuno dei due è riuscito a sopravvivere al parto: lei probabilmente troppo giovane e, lui troppo piccolo per avere la forza di affrontare la vita.Rimasta orfana di madre a 11 anni la bambina era andata a vivere con un ragazzo di 17 anni. I due hanno vissuto insieme per due anni, durante i quali lei sarebbe stata vittima di continui abusi, fino a quando a 13 anni non è rimasta incinta. A denunciare l'accaduto è stata una zia della ragazzina che ha detto che tutti sapevano nel paese che la nipote veniva stuprata ma nessuno ha mai fatto nulla per aiutarla, fino a quando non è morta.Le analisi hanno mostrato che la 13enne soffriva di anemia, aveva la polmonite ed era gravemente denutrita, una condizione in cui mettere al mondo un figlio, data anche la giovane età, era al limite del possibile. Eppure dentro di lei una vita era nata. Quando è andata in ospedale la ragazzina era alla 28esima settimana di gravidanza, ma di fronte all'emergenza i medici l'hanno fatta partorire con un cesareo. Durante l'intervento ci sono state delle complicazioni e la 13enne è morta a causa di un'infezione che aveva trasmesso anche al bambino durante la gestazione, motivo per cui nemmeno lui è riuscito a sopravvivere.