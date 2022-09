Attaccata da uno squalo mentre faceva snorkeling: morta una donna di 58 anni

Una donna di 58 anni della Pennsylvania è morta a causa di un attacco di uno squalo alle Bahamas. La donna e la sua famiglia, che erano passeggeri della nave da crociera Harmony of the Seas della Royal Caribbean, stavano visitando New Providence e avevano deciso di fare un'escursione che prevedeva anche una sessione di snorkeling nelle acque caraibiche.

Leggi anche > Vacanza alle Bahamas da incubo, bambino di 8 anni attaccato da tre squali: «Una scena da film»

Il racconto della polizia

Chrislyn Skippings, sovrintendente delle forze di polizia delle Royal Bahamas, ha spiegato che la donna è stata attaccata mentre faceva snorkeling a Green Cay, al largo della costa di Nassau. Secondo quanto riportato dalla Cnn, la famiglia ha prenotato un'escursione con una compagnia turistica locale che li ha portati nella zona famosa per lo snorkeling. Ad un certo punto uno squalo ha attaccato la donna, i parenti si sono precipitati in suo aiuto e sono riusciti a trascinarla sulla barca precipitandosi poi al molo più vicino, dove i paramedici hanno verificato che non dava più segni di vita.

«Morsi alle braccia»

Secondo quanto raccontato da Chrislyn Skippings, la 58enne ha subito morsi alle braccia che sono risultati fatali. Le autorità hanno riferito che la spiaggia dove è avvenuto l'attacco è stata chiusa e l'incidente è sotto inchiesta. Gli attacchi degli squali rimangono estremamente rari: secondo l'International Shark Attack File le probabilità di essere attaccato mortalmente rimangono meno di una su 4 milioni. Ma Lo scorso 9 agosto, sorte simile, è capitata a Finley Downer, un bambino di 8 anni anche lui in vacanza alle Bahamas con la famiglia. In quel caso furono 3 gli squali ad aattaccare il piccolo e solo l'intervento provvidenziale della sorella di 9 anni ha impedito il peggio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Settembre 2022, 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA