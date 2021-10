Bimbo di 2 anni spara alla mamma e la uccide. Il papà accusato di omicidio

Uccisa dal figlio di 2 anni con una pistola durante un collegamento su Zoom, oggi il compagno viene accusato per omicidio. Shamaya Lynn, 21 anni, della Florida, è morta per gravi ferite da fuoco riportate dopo che il suo bambino di appena 2 anni le ha sparato nel corso di una riunione su Zoom.

La donna era in riunione con i colleghi quando è caduta all'indietro senza comparire più in video. Una delle persone che erano collegate ha chiamato i soccorsi riferendo di aver visto un bambino e di aver sentito il rumore di uno sparo. I paramedici sono subito andati nel suo appartamento insieme alla polizia e hanno trovato la donna on diversi colpi alla testa mentre il compagno, Veondre Avery, 22 anni, provava a rianimarla. Tutto davanti al loro bambino.

Purtroppo per la 21enne non c'è stato nulla da fare ed è stata dichiarata morta sul colpo. Dalle prime indagini è emerso che a sparare sarebbe stato proprio il bambino. Il piccolo avrebbe trovato l'arma dentro un suo zainetto e credendola un gioco l'ha impugnata e rivolta verso la madre. Sotto accusa è finito suo papà, oggi a processo per omicidio, dopo aver custodito un'arma in modo improprio.

