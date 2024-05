Esce di casa per una passeggiata e scompare, le gambe e le braccia della donna ritrovate tra i denti di un alligatore

di Redazione Web

Non è tornata a casa da una passeggiata e la sua famiglia ha pensato subito al peggio. Ma nessuno avrebbe immaginato la causa della sua scomparsa. Una donna di Houston, in Texas, è stata ritrovata senza vita tra le fauci di un alligatore. I resti sono stati trovati dalla polizia locale, che ha trovato l'animale nel luogo in cui stavano portando avanti le ricerche per ritrovare la signora.

La macabra scoperta

Il marito ha denunciato la scomparsa della donna nella mattinata di martedì, 28 maggio, riporta CBS KHOU-TV. La moglie, la cui identità non è stata rivelata, era uscita intorno a sette di sera di lunedì, 27 maggio, e non aveva fatto ritorno a casa. La polizia di Houston ha subito iniziato le ricerche, scovando l'animale nella zona dell'Horsepen Bayou, vicino a El Dorado e Park Estates.

I precedenti

Nelle Americhe sono già capitati attacchi del genere. Un incidente molto simile è accaduto otto mesi fa in Florida. La polizia del luogo ha sparato a un alligatore dopo averlo trovato mentre camminava con un torso umano tra le fauci. Soltanto dopo i resti del corpo sono stati identificati. Si trattava di Sabrina Peckham, una donna di 41 anni.

