Trovata morta in casa dopo due anni e mezzo, resti appoggiati sul divano. Il vicino: «Ho sentito dei passi alcuni mesi fa»

Morta nel 2019, ma il corpo sarebbe stato ritrovato solo nel 2022. È quanto accaduto nel Regno Unito a Sheila Seleoane. Sull'episodio sta già indagando la polizia. Secondo quanto indicato dal DailyMail, un condomino dello stesso palazzo a Londra, dove abitava la donna, avrebbe riferito agli inquirenti di aver sentito dei passi molti mesi dopo la sua morte.

I resti della donna sono stati scoperti appoggiati sul divano e apparentemente affiancati da palloncini sgonfi (la cui presenza è ancora un altro mistero), A scoprire la scena di quello che potrebbe anche essere stato un omicidio è stata la polizia, quando ha fatto irruzione nell'appartamento nel febbraio di quest'anno.

Gli inquirenti credono che la morte della donna sia avvenuta in modo naturale. Anche se resta da vedere se un patologo può individuare con certezza la causa precisa dopo un così lungo periodo di decomposizione.

“Posing earnestly for her passport photo, this is the only known image of Sheila Seleoane, the solitary spinster whose body lay undiscovered for two-and-a-half years after she died in her London flat” https://t.co/WEeDtidwDd