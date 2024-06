Rara infezione dopo un incidente: Aimee amputata a gambe e mani per colpa di un batterio. «Ora ho trovato l'amore e sono felice»

di Cecilia Legardi

Nel 2012 Aimee Copeland ha perso parte delle braccia e entrambe le gambe a causa di una rara infezione. Da quel giorno si muove in sedia a rotelle o con l'ausilio di protesi e vive al massimo delle sue possibilità. Oggi ha 36 anni e da 9 ha trovato l'amore in Stephen, un coetaneo.

L'amore malgrado l'amputazione

La vita di Aimee Coperland è stata sconvolta quando, a seguito di un'incidente, una grave infezione da fascite necrotizzante ha costretto i medici a amputarle tutti e 4 gli arti. La ragazza non ha le mani né i piedi e parte delle gambe e dell'avambraccio non sono potuti essere salvati. Quando è andata incontro a questa triste realtà, la sua relazione amorosa è finita e ciò ha rappresentato un'enorme sfida per la sua autostima. Ma per lei è stato anche un grande guadagno: tre anni dopo l'incidente ha incontrato Stephen Mercier, anche lui 36enne, grazie a un sito di incontri. «Eravamo una corrispondenza del 95% su OkCupid», ha raccontato Aimee a People. Stephen non vede la sua disabilità come un ostacolo: «Ho questo ricordo di me e Stephen che ci coccoliamo e lui dice: "Penso che il tuo corpo sia assolutamente perfetto"», ha raccontato lei. «Mercier ha detto di essere attratto dalla sua mente potente, dalla sua forte energia e dal suo spirito, aggiungendo che lei può in un certo senso far accadere le cose», riporta il New York Post. I due si sono sposati nel 2021.

La vita dopo l'incidente

Attualmente la donna è a capo di un'organizzazione no-profit che porta il suo nome, la Aimee Coperland Foundation, che aiuta le persone con disabilità a realizzare attività nella natura. Inoltre, è diventata una terapista certificata e ha concluso due master universitari. Aimee e Stephen stanno pianificando il rinnovo delle promesse e dopo ben 9 anni insieme sono più uniti che mai. Lui ha sempre trovato la personalità di lei rinfrescante e gioiosa; mentre la 36enne sostiene che lui sia stato lo specchio di cui aveva bisogno per riempirsi nuovamente della bellezza di vivere: «Impariamo a conoscere noi stessi attraverso gli specchi di altre persone e lui mi ha riflesso tutta questa bellezza, cosa che mi ha permesso di riconquistare il senso di me stessa», conclude.

