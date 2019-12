Esce per gettare la spazzatura, 30enne schiacciata da un divano lanciato dalla finestra

Si tuffa nel lago ghiacciato per salvare i suoi cani: gli animali sopravvivono lui muore assiderato

Martedì 17 Dicembre 2019, 17:54

Getta lasotto casa ma. Edita Butkeviciut, 30 anni di Aberdeeen, nel Nord-est della Scozia, era sotto casa sua, vicino al secchio della spazzatura, quandole è caduto sopra dopo che qualcuno lo avevasenza nemmeno vedere se ci fosse qualcuno in strada.La giovane è finita in ospedale con fratture multiple, ma fortunatamente è ancora viva. A lanciare l'allarme è stato il fidanzato con il quale si trovava al telefono al momento dell'incidente. La ragazza sarebbe dovuta andara a pranzo fuori, ma prima ha deciso di buttare la spazzatura, nell'esatto momento in cui alcuni vicini hanno gettato il divano a tre posti di sotto. Per oltre un'ora nessuno si è fatto vivo ed Edita è rimasta in strada senza potersi muovere.Soccorsa dai paramedici è stata portata in ospedale dove è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici. Ha riportato diverse fratture agi arti e anche la frattura delle vertebre, dovrà rimanere ferm a lungo e sarà operata più volte, ma anche se lentamente si riprenderà. Un giovane di 31 e uno di 26 anni, intanto, sono stati denunciati, come riporta il Mirror. Sarebbero stati loro a gettare il divano dalla finestra nel tentativo di sbarazzarsene.