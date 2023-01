Guinness dei primati, è Maria la persona più vecchia del mondo: ha 115 anni

di Redazione web

È una bisnonna spagnola di 115 anni la persona più vecchia al mondo. Con la morte della suora francese Lucile Randon, spentasi a 118 anni, il primato adesso appartiene a Maria Branyas Morera.

L'anziana signora risiede da 20 anni nella casa di riposo Santa Maria del Tura nella città di Olot, nel nord-est della Spagna. Nei prossimi giorni laha in programma di ospitare una "piccola festa" a porte chiuse per «celebrare questo evento molto speciale. Maria - fanno sapere dalla casa di cura - gode di buona salute ed è sorpresa e grata per l'interesse suscitato».

María Branyas Morera è nata a San Francisco, in California, il 4 marzo 1907, un anno dopo l'emigrazione dei suoi genitori negli Usa. Otto anni dopo decisero di tornare in Spagna, dove si stabilirono in Catalogna.L 'associazione del Guinness dei primati ha certificato che nonna Maria ha compiuto 115 anni e 321 giorni al 19 gennaio 2023.

