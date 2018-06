Donna picchiata in strada dall'ex marito, arriva il netturbino e la salva Video choc

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unainaudita scagliatasi contro la ex moglie all'uscita da un'udienza della corte di giustizia diin Turchia. La donnacon un oggetto non ben identificato ha iniziato a urlare attirando l'attenzione dei passanti.All'improvviso ecco arrivare l', uno sconosciuto che si è avventato sull'aggressore lanciandosi di peso contro di lui, sbattendolo in terra e fermando l'attacco alla donna. Il salvatore è un netturbino comunale che con l'aiuto di alcuni passanti è riuscito successivamente a immobilizzare l'uomo che è stato successivamente arrestato dalla polizia.Un uomo, Mehmet T., dopo essere uscito da un’udienza della corte di giustizia di Istanbul con la ex-moglie, ha iniziato a picchiarla violentemente per la strada. La donna urlava e un netturbino comunale ha sentito le sue grida e è intervenuto di corsa in suo aiuto. Ha steso il marito violento e poi lo ha immobilizzato a terra con l’aiuto di altri passanti. Mehmet T. è stato arrestato.