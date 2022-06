«Sono stupita»: donna olandese di 101 anni ritrova il dipinto saccheggiato dai nazisti

All'età di 101 anni, una donna olandese si è ritrovata con un dipinto che era stato depredato a suo padre dai nazisti durante la seconda guerra mondiale, ma ha deciso di venderlo tramite Sotheby's a Londra in modo che la sua famiglia possa beneficiare del provento.

Charlotte Bischoff van Heemskerck, una battista non praticante che si unì alla resistenza olandese, non aveva mai perso la speranza di trovare il ritratto di Steven Wolters del 1683 di Caspar Netscher, un maestro olandese i cui dipinti si trovano alla National Gallery di Londra. Era appeso nella sua casa d'infanzia ad Arnhem ed era stato amato da suo padre, Joan Hendrik Smidt van Gelder, medico e direttore dell'ospedale pediatrico della città, che si era nascosto dopo aver rifiutato di accettare gli ordini nazisti.

Dopo l'invasione tedesca dei Paesi Bassi nel 1940, aveva conservato il dipinto nella Banca di Amsterdam ad Arnhem, pensando che sarebbe stato al sicuro lì. Ma i nazisti hanno fatto irruzione nei sotterranei e l'hanno sequestrato, in mezzo a diffusi saccheggi, distruzione e devastazione.

Nel caos della guerra, il dipinto scomparve. Ma il lavoro investigativo della Commission for Looted Art in Europe con sede a Londra , ha stabilito che era emerso in una galleria di Düsseldorf a metà degli anni '50, è stato messo all'asta ad Amsterdam nel 1969 e acquisito da un collezionista privato in Germania nel 1971.

Ricordando il momento in cui l'ha rivisto, ha detto al Guardian: "Sono rimasta sbalordita". Suo padre morì nel 1969. Sarebbe stato "così felice che fosse tornato", ha detto. Ma, dopo aver fatto tesoro del dipinto per sei mesi, lo ha consegnato a Sotheby's a Londra, che lo metterà all'asta il 6 luglio. Si stima che recupererà da £ 30.000 a £ 50.000 .

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Giugno 2022, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA