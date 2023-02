Donna fa irruzione nella cabina di pilotaggio: «Datemi un drink». L'aereo costretto all'atterraggio d'emergenza

In uno scatto di follia, entra nella cabina di pilotaggio mentre l'aereo è in volo per chiedere un drink e lo costringe a un atterraggio d'emergenza. È successo nella Carolina del Nord, Stati Uniti. Il volo dell'American Airlines era partito da Jacksonville (Florida) ed era diretto a Washington. Il volo è stato dirottato verso l'aeroporto internazionale di Raleigh-Durham.

Indaga l'FBI

La colpevole si chiama Tiffany Miles, una donna di 36 anni che è stata arrestata dopo l'atterraggio e rilasciata su cauzione, riporta la CNN. Nelle comunicazioni con la torre di controllo, i piloti hanno fatto sapere che la donna ha tentato di violare la cabina di pilotaggio ed è stata in qualche modo fermata dall'equipaggio e da alcuni passeggeri. Secondo la Federal Aviation Administration (FAA), ha caricato con forza la porta della cabina di pilotaggio.

Interrogata dalla polizia, ha dichiarato di essere arrabbiata perché non le era stato servito il suo drink. Un uomo, spaventato e preoccupato per quello che stava avvenendo, si è alzato e ha braccato la donna che nel frattempo era diventata una furia. Sul caso sta indagando l'FBI.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Febbraio 2023, 20:05

