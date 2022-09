Donna investita in pieno durante la corsa degli asini, ricoverata in ospedale

Quando il confine tra la tradizione popolare e il rischio per l'incolumità dei cittadini è molto labile. Una donna di 65 anni è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata investita in pieno durante una corsa di asini, un evento tradizionale che si svolge da secoli nel suo paesino.

Pollo allo sciroppo per la tosse, la folle ricetta su TikTok: intervengono le autorità sanitarie

Investita in pieno durante la corsa degli asini

L'anziana, in modo decisamente imprudente, durante la tradizionale corsa degli asini ha iniziato a correre, allontanandosi dall'arrivo di un animale sul marciapiede ma attraversando la strada senza guardare. L'impatto con un asino, cavalcato da un giovane, è stato davvero impressionante: la 65enne è caduta a terra, fortunatamente senza perdere conoscenza.

Atropellan a un mujer en un carrera de burros



📹 Vega de Pas, Cantabria pic.twitter.com/zVm0K2gJ9k — SocialDrive (@SocialDrive_es) September 22, 2022

L'incidente è avvenuto domenica scorsa a Vega de Pas (Cantabria), in Spagna. L'evento, una tradizione popolare, era stato patrocinato, come ogni anno, dal Comune del piccolo centro, che conta meno di 900 abitanti. La donna era stata portata in ospedale a Santander, per poi essere dimessa poche ore dopo in buone condizioni di salute. Dopo l'incidente, fortunatamente senza conseguenze, rischia ancora una volta di riaccendersi il dibattito sull'opportunità di organizzare feste popolari in grado di mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Settembre 2022, 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA