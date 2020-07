Donna incinta aggredita insieme a sua figlia da 4 adolescenti, la mamma di uno di loro: «È stato un incidente»

Il suo migliore amico la invita a passare la sera insieme, lei rifiuta e viene stuprata e uccisa

Hannoe la sua bambina. Unsi è scagliato su una donna in stato interessante e sulla sua piccola dando loro calci in faccia e diversi pugni. Tutto è stato filmato e condiviso sui social dove è poi diventato virale.I fatti sono accaduti nel villaggio di Brooklyn, nell’Illinois, negli Usa. Nelle immagini si vedono quattro adolescenti, tre ragazze e un ragazzo, mentre aggrediscono una signora e sua figlia fuori da un’abitazione. Mentre le ragazze tengono ferma la donna a terra il ragazzo la picchia sfettandole anche un forte calcio in testa.Non è chiaro il motivo dell'aggressione, né si conosce ancora l'identità degli aggressori, ma le autorità hanno detto che stanno facendo il possibile per rintracciarli. Sui social intanto il video ha fatto molto discutere e sono diverse le persone che chiedono venga fatta giustizia per la mamma e la bambina. Tra i commenti spunterebbe quello della presunta mamma di uno degli aggressori che avrebbe giustificato il figlio dicendo che si sarebbe trattato solo di un incidente.