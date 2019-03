Donna incinta accoltellata da una gang: le hanno rubato i denti e sono fuggiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vienee le vengonoUn'insegnante di Sunland, in California, è stata accoltellatache ha poi infierito sul cadavere togliendole gli incisivi. Tanya Nguyen, 33 anni, era anche, quando fuori dalla sua abitazione, mentre era ancora in auto, è stata raggiunta da un gruppo di ragazzi.La donna è riuscita a sopravvivere all'aggressione, riportando a perforazione di un polmone, così come sembra stare bene il bimbo che porta in grembo. Ad aggredirla sono stati tre ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, il cui scopo era rubare la sua auto. Dopo averla accoltellata, infatti, come riporta anche Metro , le hanno rubato le chiavi della macchina e sono poi fuggiti a grande velocità.Secondo una prima ricostruzione della polizia i tre sarebbero stati in zona per comprare della droga, quando notado la donna sola hanno visto una possibilità per fare dei soldi in modo facile. La futura mamma è finita in ospedale, dove è stata sottoposta a un delicato intervento che però le ha permesso di sopravvivere e di poter portare avanti la gravidanza. La gang invece è stata arrestata e ora rischiano condanne fino all'ergastolo.