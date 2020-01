Una donna incinta e 5 bimbi morti dentro una fossa: «Uccisi da una setta satanica»

Due ragazzine di 11 e 12 anni volevano uccidere 15 compagni di scuola con un rito satanico

Venerdì 17 Gennaio 2020, 13:14

Cinqueper una Panama. Nella zona semi-autonoma di Ngäbe-Buglé conosciuta come Comarca, sono stati ritrovati in una fossa 5 bambini di età inferiore a un anno, una donna incinta e la sua giovane vicina di casa. Pare che siano statidi matriceA scoprire la fossa è stata la polizia dopo che alcuni indigeni sono stati trasportati in ospedale a seguito di un rito. Le persone sarebbero state invitate a partecipare da 10 santoni a un rituale religioso in una capanna improvvisata come chiesa e poi sarebbero state torturate: picchiate, bruciate, colpite con dei pugnali, tutto allo scopo di farle pentire dei propri peccati. I feriti sono stati trasportati in elicottero nei vari ospedali della zona e in merito è stata aperta un'inchiesta.Nelle indagini, poco lontano dalla chiesa, è stata scoperta la tomba. Il procuratore locale Rafael Baloyes ha descritto la scena come agghiacciante e ha parlato del sospetto di una setta satanica. I santoni sono stati colti sul fatto, dopo un'irruzione della polizia nella chiesa durante un rito. Gli agenti hanno visto persone nude, picchiate e hanno ritrovato diverse armi nella baracca. Pare che la setta sia attiva da pochi mesi, ma Ricardo Miranda, leader della zona, ne ha chiesto l'eradicazione immediata.