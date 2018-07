Il vento fa volare l'ombrellone, donna impalata in spiaggia e ricoverata in ospedale

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una raffica improvvisa in una giornata comunque burrascosa ha rischiato di provocare una tragedia in, dove unaè statadall'asta di untrascinato via dal vento. La donna, rimasta ferita, è stata soccorsa e trasportata in ospedale.È quanto accaduto ieri pomeriggio, su una spiaggia di, nel New Jersey (), ad una turista inglese, Margaret Reynolds. La donna è rimasta infilzata, all'altezza della, dalla parte appuntita dell'asta dell'ombrellone, ed ha ricevuto i primi soccorsi da altri bagnanti. Come riporta l'Independent , per trasportare la donna su un'ambulanza è stato necessario tagliare l'asta con delle cesoie.A documentare l'accaduto è stato un altro bagnante che, su Instagram, ha raccontato: «C'era tantissimo vento e un ombrellone portato via ha infilzato una donna a pochi metri da me. Poteva succedere a chiunque, me compreso: nei giorni così burrascosi dovrebbero vietare l'apertura degli ombrelloni».