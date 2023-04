«È troppo bello, tutte me lo invidiano», la moglie gelosa chiude in casa il marito. Ilarità sui social: «Tutto tuo...»

«Le donne me lo invidiano», questa la ragione per cui una donna non lascia uscire il marito di casa, non facendolo uscire nemmeno per andare al lavoro. «È troppo bello», ha spiegato la donna e teme che qualcuna possa portarglielo via. Una storia che sta appassionando sempre più persone in Messico e che in poco tempo è diventata virale scatenando l'ilarità sui social network.

«Le donne me lo invidiano»

A giudicare dalle parole spese dalla moglie innamorata, tutti si aspetterebbero di trovarsi davanti un uomo irresistibile. E invece...

Sui social sono emersi diversi filmati che mostrano la coppia messicana che si tiene per mano, mentre la moglie gelosa viene intervistata e parla della loro relazione. Lei ha detto che non lascia uscire di casa il marito. Il motivo? È «molto bello». Ma il web non sembra concordare più di tanto...

La donna ha proseguito raccontando che tutte le invidiano il marito per i suoi lineamenti. «La sua barba, le sue labbra i suoi occhi... sono perfetti e catturano l'attenzione. Le altre mi invidiano».

E, proprio per questo motivo, ha come sequestrato il marito in casa. Non vuole che esca o che parli con altre donne. E il marito sembra accettare il tutto: «Mi ha sempre detto queste cose. Mi ha sempre detto che sono troppo bello e per questo non mi fa uscire», racconta. Per lei ha perso amicizie e colleghi di lavoro: tutto per colpa della gelosia di sua moglie.

«Mi mantiene lei»

Non potendo uscire di casa, l'uomo non può lavorare e, dunque, è la donna a occuparsi di sostenere finanziariamente il suo coniuge. Una storia che, una volta giunta su TikTok, è diventata subito virale raccogliendo in poche ore più di 55 milioni di visualizzazioni. E la reazione degli utenti è discordante.

La reazione social

Una volta visto il video, tantissimi utenti hanno deciso di commentare. Per molti il video è una finzione: «Non è possibile che possa accadere una cosa del genere nel 2023», scrive un utente incredulo. E in molti condividono il pensiero: «È sicuramente un fake». Ma c'è anche chi, invece, prende molto seriamente la storia e commenta: «Questa donna ha un uomo in ostaggio... non c'è niente da ridere». Ma, in effetti, in molti non riescono a tenere a freno le risate e l'ironia facendo leva sul fatto che l'uomo sembri tutto fuorché aitante e bellissimo, come descritto dalla donna: «Sembra simpatico... è tutto tuo».

