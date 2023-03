Donna di 69 anni supera l'esame di guida al 960esimo tentativo: per la patente ha speso 12.500 euro

di Redazione web

Una donna di 69 anni che ha sostenuto l'esame di guida cinque giorni alla settimana per tre anni di fila ha finalmente ottenuto la patente dopo il 960esimo tentativo. Era l'aprile del 2005 quando la novella esaminanda provò il test scritto per la prima volta, ignara che sarebbe diventato un impegno quotidiano. Dopo 780 buchi nell'acqua, la decisione di ritentare solo due volte alla settimana, fino a raggiungere il faticoso obiettivo.

Una patente da 12.500 euro

Per Cha Sa-soon, di Jeonju, 130 miglia a sud di Seoul, Corea del Sud, è poi arrivato il momento della prova pratica: ha superato l'esame di guida dopo aver provato 10 volte, il che significa che ha superato 960 esami in totale prima di ottenere finalmente la patente. Secondo i medi locali, la donna ha speso quasi 12.500 euro e non si è mai arresa perché aveva bisogno di guidare per la sua attività di vendita di ortaggi.

Una star nazionale

Il suo istruttore di guida alla Jeonbuk Driving School ha detto di essersi sentito sollevato quando Cha Sa-soon ha finalmente ottenuto la patente: «Siamo usciti tutti a fare il tifo e l'abbiamo abbracciata, regalandole dei fiori. Non avevamo mai avuto il coraggio di dirle di smettere perché continuava a presentarsi». Dopo gli esorbitanti tentativi di sostenere il test, la donna è diventata una celebrità nazionale ed è apparsa anche in una pubblicità della Hyundai. La casa automobilistica sudcoreana le ha persino regalato un veicolo nuovo di zecca del valore di quasi 13.000 euro.

I commenti social

La storia, di oltre 15 anni fa, è riemersa su Reddit questa settimana con centinaia di utenti che hanno condiviso le loro reazioni. Una persona ha scritto: «Non vorrei che qualcuno che ha fallito più di 5 volte fosse sulla mia stessa strada, per non parlare di 960». Un altro ha commentato: «Personalmente credo che se fallisci l'esame di guida, o qualsiasi parte dell'esame di guida, più di 10 volte, non dovresti mai essere autorizzato a guidare».

