La credono "morta" invece era viva nel sacco per cadaveri dell'impresa di pompe funebri

Una donna è stata trovata ancora viva in un sacco per cadaveri in un'impresa di pompe funebri dopo che si pensava fosse morta. La donna di 66 anni era ospite del Glen Oaks Alzheimer's Special Care Center di Urbandale, Iowa, riceveva cure nella struttura sanitaria dalla fine di dicembre 2022, hanno spiegato gli investigatori statali.

La donna era stata considerata senza battito

Il 3 gennaio un infermiere ha visitato la donna e l'avrebbe trovata senza battiti al polso o segni di respiro. "Ha sentito il suo collo all'arteria carotide e ha ascoltato il suo petto", si legge nel rapporto. “Non sentiva il polso e la donna non respirava in quel momento. "Ha sentito che la paziente era morta e ha informato l'infermiera in turno con lui".

Un'infermiera ha confermato agli investigatori che non c'erano suoni respiratori o pulsazioni, anche usando uno stetoscopio. La famiglia del residente è stata chiamata insieme a un'impresa di pompe funebri per prendere il corpo della donna. Un direttore dell'impresa di pompe funebri è arrivato alla struttura di cura alle 7:38, circa un'ora dopo il ritrovamento della donna, e l'ha adagiata su una barella all'interno di un sacco per cadaveri di stoffa prima di chiuderlo con la cerniera.

Dopo un'ora il direttore delle pompe funebri ha visto che era viva

Quasi un'ora dopo, alle 8:26, il direttore delle pompe funebri ha aperto la borsa e ha visto che il petto della donna si muoveva e che "stava ansimando".

I soccorsi sono stati subito allertati per prendersi cura della donna e hanno riferito che i suoi occhi erano fissi, non parlava e non aveva risposta motoria. La donna è stata portata in ospedale e alla fine è stata riportata alla struttura di cura, ma è morta due giorni dopo con la sua famiglia accanto a lei. Il Dipartimento delle ispezioni e degli appelli dell'Iowa ha emesso due violazioni statali contro Glen Oaks, con una multa di $ 10.000. Il dipartimento ha affermato che la struttura non è riuscita a trattare i residenti con dignità e non è riuscita a fornire cure e servizi adeguati ai residenti in fin di vita.

