Donna cieca "abbandonata" a un km da casa: «L'autista del pullman mi ha lasciata in una strada buia, ero in lacrime»

di Tommaso Cometti

Una vicenda spiacevole, che fortunatamente non ha avuto ripercussioni tragiche. Una donna cieca del Lincolnshire, Simone Woods, ha dovuto attraversare una strada trafficata e scarsamente illuminata, a causa del comportamento scorretto dell'autista di un pullman. Come riporta il Daily Mail, la malcapitata ha dovuto faticosamente camminare per più di 1 chilometro, accompagnata solo dal suo cane.

La vicenda

Simone, a causa di un glaucoma, ha perso l'uso dell'occhio destro, e la visione dal lato sinistro è gravemente compromessa. La 51enne, infermiera del Scunthorpe General Hospital, ha raccontato: «È stato spaventoso.

Simone Woods ha dichiarato: «Ero in lacrime. Ho usato la torcia del telefono per aiutare Mervin, ma anche lui era piuttosto agitato. Per fortuna, alla fine siamo arrivati a casa». Stagecoach, la società di trasporti responsabile del pullman in questione, si è scusata, e ha spiegato che la decisione dell'autista è stata causata da alcuni lavori in corso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA